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Коноплянка разозлил уборщиц в поезде неожиданным поступком - опубликовано видео

3.4тЧитать новость на украинском

Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка старается тренироваться на китайских сборах команды даже в дороге.

Во время путешествия немцев в поезде, игрок сборной Украины вместе с аргентинским нападающим Франко Ди Санто начали набивать мяч посреди вагона, чем вызвали жуткое недовольство проводницы и особенно уборщиц.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Коноплянка отметился голом в товарищеском матче китайского турне немецкого клуба против "Саутгемптона".

Персона
Евгений Коноплянка
Место
Китай
Объект
Шальке-04
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