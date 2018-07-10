Коноплянка разозлил уборщиц в поезде неожиданным поступком - опубликовано видео

Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка старается тренироваться на китайских сборах команды даже в дороге.

Во время путешествия немцев в поезде, игрок сборной Украины вместе с аргентинским нападающим Франко Ди Санто начали набивать мяч посреди вагона, чем вызвали жуткое недовольство проводницы и особенно уборщиц.

Новости Коноплянка жестко поиздевался над партнером по сборной Украины

Lassen sich eigentlich von nichts aus der Ruhe bringen: @kono10official und @fdisanto9. Wenn aber die chinesische Putzkolonne durch den Zug huscht, haben sogar die @s04-Spieler Pause 😂... #S04inChina 🇨🇳 pic.twitter.com/MfR25TOVuM — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 10 июля 2018 г.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Коноплянка отметился голом в товарищеском матче китайского турне немецкого клуба против "Саутгемптона".