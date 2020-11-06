Коноплянка рассказал, чего нельзя допустить "Шахтеру" в матче с "Динамо"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка заявил, что его команде ни в коем случае нельзя проигрывать в матче девятого тура украинской Премьер-лиги против "Динамо".

Как сообщает сайт телеканалов "Футбол 1/2/3", по мнению украинца, "горняки" не могут допустить поражения в этом поединке, поскольку тогда отставание от киевского клуба в таблице составит уже семь очков. Он также признался, что его очень расстраивает ситуация с коронавирусом, которая мешает не только в спорте, но и в повседневной жизни.

"Расстраивает, что этот вирус мешает. Не только спорту, а и жизни в целом. Никто не мог представить, что такое может случиться. Но нужно с этим смириться и стараться избегать этих заболеваний. Коронавирус портит это удовольствие от просмотра футбола. У "Динамо" сейчас нет половины команды. В любом случае я уверен, что игра будет интересной и захватывающей. Это будет игра не за три, а за шесть очков. Нельзя ни в коем случае проигрывать потому, что будет уже большой отрыв и будет тяжело догнать "Динамо". Нужно сосредоточиться на этой игре и добиться нужного результата", – рассказал Коноплянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между киевлянами и "горняками" состоится в воскресенье, 8 ноября. Спортивные аналитики определили фаворита этого противостояния.