Разорвал! Коноплянка провел феерический матч за "Шальке"

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка отметился голом и точной передачей в поединке 31-го тура чемпионата Германии против "Кельна".

28-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и отдал голевой пас на 4-й минуте, после которого Эмболо открыл счет в игре.

Через 19 минут сам Женя, получив мяч в центре поля, совершил острый рывок по флангу и просто разорвав защитника удвоил преимущество своей команды.

На 28-й минуте украинец мог оформить дубль, но попал в штангу.

Напомним, что в 30-м туре Коноплянка забил исторический гол за "Шальке" и принес победу своей команде в матче против дортмундской "Боруссии".