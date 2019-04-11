Коноплянка принял радикальное решение в "Шальке"

Лидер сборной Украины Евгений Коноплянка принял решение покинуть немецкий "Шальке".

По данным издания BILD, в уходе полузащитника заинтересовано и руководство "кобальтовых", что еще больше повышает шансы на трансфер футболиста уже нынешним летом.

Получая одну из самых высоких зарплат в клубе (около пяти миллионов евро в год), Евгений так и не смог стать основным игроком команды.

При этом после назначения и. о. главного тренера "Шальке" легендарного Хуба Стевенса, который заменил на этом посту Доменико Тедеско, украинец перестал попадать в заявку на матчи.

Отмечается, что Конопляка уже проинформировал свое окружение о решение перейти в другой клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, прошедшей зимой Евгений Коноплянка находился в шаге от перехода в турецкий "Бешикташ", однако в последний момент трансфер был заблокирован главным тренером стамбульского клуба.

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