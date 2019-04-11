МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Коноплянка принял радикальное решение в "Шальке"

2.7тЧитать материал на украинском

Лидер сборной Украины Евгений Коноплянка принял решение покинуть немецкий "Шальке".

По данным издания BILD, в уходе полузащитника заинтересовано и руководство "кобальтовых", что еще больше повышает шансы на трансфер футболиста уже нынешним летом.

Получая одну из самых высоких зарплат в клубе (около пяти миллионов евро в год), Евгений так и не смог стать основным игроком команды.

Новости
"Любите критиковать": Коноплянка обратился к болельщикам после победы сборной Украины

Коноплянка принял радикальное решение в "Шальке"

При этом после назначения и. о. главного тренера "Шальке" легендарного Хуба Стевенса, который заменил на этом посту Доменико Тедеско, украинец перестал попадать в заявку на матчи.

Отмечается, что Конопляка уже проинформировал свое окружение о решение перейти в другой клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, прошедшей зимой Евгений Коноплянка находился в шаге от перехода в турецкий "Бешикташ", однако в последний момент трансфер был заблокирован главным тренером стамбульского клуба.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Германии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Германии
Персона
Евгений Коноплянка
Тег
Шальке-04
Источник
Источник:Sport.de
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
2
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lees Alicia
Lees Alicia
Google зараз платить $ 15,000 до $ 30,000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 3 місяці тому, і я заробив $ 24857 в свій перший місяць від цієї роботи. Легко і просто зробити роботу, а її заробітки масові. Ви повинні спробувати зараз отримати цю роботу і почати заробляти гроші в Інтернеті, дотримуючись інструкційй нaа цьому посиланні .. ....... >>>>>>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­8­.­C­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lees Alicia
Lees Alicia
Google зараз платить $ 15,000 до $ 30,000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 3 місяці тому, і я заробив $ 24857 в свій перший місяць від цієї роботи. Легко і просто зробити роботу, а її заробітки масові. Ви повинні спробувати зараз отримати цю роботу і почати заробляти гроші в Інтернеті, дотримуючись інструкцій на цьому посиланні .. ....... >>>>>>>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­8­.­C­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения