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Коноплянка принял предложение: СМИ назвали новый клуб украинца

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Украинский футболист немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка продолжит карьеру в турецком "Фенербахче".

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

По информации Hurriyet.com.tr, полузащитник сборной Украины принял предложение "орлов" и подпишет с ними контракт сроком на три года.

"Фенербахче" осталось договориться о трансфере с немецкой командой. По неофициальной информации сумма сделки составит 4 миллиона евро.

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Коноплянку никто не хочет покупать у "Шальке"

Напомним, что Евгений еще 11 апреля принял решение покинуть клуб из Германии. Позже главный тренер "Шальке" Хуб Стевенс заявил, что украинец не вписывается в его тактическую схему.

Прошедшей зимой Коноплянка находился в шаге от перехода в турецкий "Бешикташ", однако в последний момент трансфер был заблокирован главным тренером стамбульского клуба.

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Тема
Трансферы
Персона
Евгений Коноплянка
Тег
Фенербахче Стамбул
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