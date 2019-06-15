Коноплянка принял предложение: СМИ назвали новый клуб украинца

Украинский футболист немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка продолжит карьеру в турецком "Фенербахче".

Евгений Коноплянка

По информации Hurriyet.com.tr, полузащитник сборной Украины принял предложение "орлов" и подпишет с ними контракт сроком на три года.

"Фенербахче" осталось договориться о трансфере с немецкой командой. По неофициальной информации сумма сделки составит 4 миллиона евро.

Напомним, что Евгений еще 11 апреля принял решение покинуть клуб из Германии. Позже главный тренер "Шальке" Хуб Стевенс заявил, что украинец не вписывается в его тактическую схему.

Прошедшей зимой Коноплянка находился в шаге от перехода в турецкий "Бешикташ", однако в последний момент трансфер был заблокирован главным тренером стамбульского клуба.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!