Коноплянка принес победу "Шальке", забив исторический гол

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка принес победу своей команде в матче 30-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (2:0). 28-летний футболист сборной Украины забил 2500-й гол в истории клуба из Гельзенкирхена.
Евгений Коноплянка
twitter.com/s04
Наш соотечественник впервые с 8 февраля вышел в стартовом составе и отметился великолепным ударом на 50-й минуте.
Евгений Коноплянка
twitter.com/s04
Евгений Коноплянка
twitter.com/s04
Евгений Коноплянка
twitter.com/s04
"Шальке-04" – "Боруссия" Д - 2:0 (0:0, 2:0)
Голы: 1:0 – 50 Коноплянка, 2:0 – 82 Налдо.
Шальке-04 – Фэрманн, Шопф, Налдо, Керер, Бенталеб, Стамбули, Харит (Ди Санто, 87), Горетцка (Маккенни, 71), Коноплянка (Пьяца, 74), Калиджури, Бургшталлер.
Боруссия Д – Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Гетце, 86), Пишчек, Топрак, Дауд (Санчо, 79), Шахин, Ройс, Пулишич, Филипп (Шюррле, 46), Батшуайи.
Предупреждения: Пишчек (61), Бургшталлер (78).
Для Евгения этот забитый мяч стал 4-м в 24 играх в составе немецкой команды.
Игрок "Боруссии" Андрей Ярмоленко участие в игре не принимал, продолжая восстановления от травмы.
Напомним, что прошлый матч между этими командами в ноябре 2017 года также завершился со счетом 2:0 в пользу "Шальке". Тогда наш соотечественник принял непосредственное участие в голах "кобальтовых"
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