Коноплянка принес победу "Шальке", забив исторический гол

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка принес победу своей команде в матче 30-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (2:0). 28-летний футболист сборной Украины забил 2500-й гол в истории клуба из Гельзенкирхена.

Евгений Коноплянка twitter.com/s04

Наш соотечественник впервые с 8 февраля вышел в стартовом составе и отметился великолепным ударом на 50-й минуте.

Новости Коноплянка в поезде проспал остановку и ему пришлось ехать на матч 220 км на такси

Евгений Коноплянка twitter.com/s04

Евгений Коноплянка twitter.com/s04

Евгений Коноплянка twitter.com/s04

"Шальке-04" – "Боруссия" Д - 2:0 (0:0, 2:0) Голы: 1:0 – 50 Коноплянка, 2:0 – 82 Налдо.

Шальке-04 – Фэрманн, Шопф, Налдо, Керер, Бенталеб, Стамбули, Харит (Ди Санто, 87), Горетцка (Маккенни, 71), Коноплянка (Пьяца, 74), Калиджури, Бургшталлер.

Боруссия Д – Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Гетце, 86), Пишчек, Топрак, Дауд (Санчо, 79), Шахин, Ройс, Пулишич, Филипп (Шюррле, 46), Батшуайи.

Предупреждения: Пишчек (61), Бургшталлер (78).

Для Евгения этот забитый мяч стал 4-м в 24 играх в составе немецкой команды.

Игрок "Боруссии" Андрей Ярмоленко участие в игре не принимал, продолжая восстановления от травмы.

Напомним, что прошлый матч между этими командами в ноябре 2017 года также завершился со счетом 2:0 в пользу "Шальке". Тогда наш соотечественник принял непосредственное участие в голах "кобальтовых"