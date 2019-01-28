Коноплянка поставил на колени: топ-событий украинцев в Европе

Пока Премьер-лига отдыхает, украинские легионеры уже полностью вернулись к работе и снова покоряют поля иностранных чемпионатов. Испания, Германия, Англия, Бельгия - везде не обходится без украинского следа.

Несмотря на многочисленные трансферы и трудности в своих клубах, украинцам есть чем похвастаться. Особенно в Бельгии, где вокруг наших футболистов фактически кипит жизнь.

После небольшого перерыва OBOZREVATEL снова следит за "приключениями" украинских футболистов в Европе и рассказывает о самых знаковых событиях с их участием за прошлую неделю.

Коноплянка напоминает, как он умеет забивать, и получает второй шанс в Германии

Положению Евгения Коноплянки в "Шальке" не позавидуешь - минимум игровой практики и желание клуба продать хавбека. Но пока с трансфером Коноплянки не сложилось, и Евгений начал вторую часть сезона снова в "Шальке". И как начал - забил эффектный гол дальней "пушкой"!

Гол из классики игр Коноплянки, когда Евгений демонстрирует отличный дальний удар. Но этот значит для украинца очень многое - сейчас гол станет дополнительным козырем, который может переубедить боссов "Шальке" в том, что Коноплянка нужен команде и что ему можно доверять. Такая игра - отличная основа для второго шанса футболисту, которым сам Коноплянка должен непременно воспользоваться. Иначе его карьера в Европе будет закончена.

Морозюк дебютировал в новой команде с автогола

Пару недель назад Николай Морозюк немало ошарашил всех болельщиков "Динамо", перебравшись из Киева в аренду в турецкий "Ризеспор". Еще недавно капитан "бело-синих" решил сменить обстановку и на полгода подался в Турцию.

Теперь же в легкое недоумение пришли и болельщики самого "Ризеспора", когда увидели подвиги Морозюка на поле. Украинец вышел в дебютном матче (против "Акхисара") и отличился уже на 15-й минуте - голом в свои ворота. Неумышленно, конечно, но именно после касания головой Морозюка мяч пересек линию ворот.

Благо для Морозюка, "Ризеспор" после того забил трижды и выиграл - 3:1.

В Бельгии - новый рекорд украинцев

Чемпионат Бельгии уже несколько лет является излюбленным для молодых украинцев, и со временем только наращивает нашу диаспору. Теперь же дело дошло до того, что в одном матче одновременно на поле может появиться сразу четыре игрока из Украины!

Дело было в поединке 23-го тура "Кортрейк" - "Гент" (1:2). И хотя наши игроки в этом поединке отличиться не смогли (что частенько делает за "Гент" Роман Яремчук), но не остались в стороне от конечного результата.

Роман Безус

С первых минут за "Гент" сыграл вышеупомянутый Яремчук и защитник Игорь Пластун, уже ставшие своими в Бельгии. А на 67-й минуте появился новичок "Гента" - нападающий Роман Безус, который буквально на днях пришел из "Сент-Трюйдена". Дополнил же картину на 73-й минуте четвертый украинец - Андрей Бацула, выйдя в составе "Кортрейка" на замену. Таким образом украинские игроки также установили своеобразный рекорд.

Многолетнего футболиста московского "Локомотива" хочет пригласить клуб из Украины

Тарас Михалик еще в 2013-м перешел из киевского "Динамо" в российский "Локомотив" (Москва), чем заставил украинских болельщиков явно позабыть о себе. А после 2014-го и начала российской агрессии к Украине Михалика и вовсе перестали ждать в украинском футболе.

Тарас Михалик (слева)

Но недавно на сцену вышла луцкая "Волынь", которая перевернула с ног на голову этот вопрос и заявила прямо: "Хотим пригласить Михалика". Дело в том, что Тарас - родом из Волынской обл., до начала профессиональной карьеры играл в Луцке за команду университета, а на протяжении своей карьеры в "Динамо" и "Локомотиве" почти каждый год приезжал в Луцк и играл в аматорских турнирах.

"Волынь" же сейчас играет в Первой лиге, но прямо метит на повышение в УПЛ, и ищет усиление. Так у лучан и возникла мысль пригласить к себе опытного земляка, у которого через полгода заканчивается контракт в России. И хотя дело будет решаться уже ближе к лету, но еще неизвестно, будет ли переход возможным вообще - патриотически настроеные ультрас "Волыни" могут и не воспринять приход игрока, последние годы спокойно игравшего в России.

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