Коноплянка получил разрыв бедра

Максим Иншаков Футбол 19:52, 4.10.2020

Украинский футболист "Шахтера" Евгений Коноплянка в ближайшие два месяца не сможет помочь своей команде.

Как сообщает телеканал "Футбол", у 31-летнего полузащитника диагностирован разрыв передней мышцы бедра. Травму игрок сборной Украины получил в перенесенном матче 2-го тура чемпионата страны в Премьер-лиге против львовского "Руха".

Таким образом Евгений пропустит товарищеский поединок 7 октября в Сен-Дени против Франции, матч 3-го тура Лиги наций 10-го числа против Германии и встречу 13 октября в 4-м туре Лиги наций с Испанией.

Напомним, что 25 сентября Telegram-канал "Бий-біжи" сообщил о якобы решении Коноплянки покинуть "Шахтер". По информации СМИ, Евгений сказал генеральному директору "горняков" Сергею Палкину, что не видит больше себя в команде.

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