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Коноплянка отдал роскошный победный пас в чемпионате Германии

3.6тЧитать материал на украинском

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка помог своей команде добыть победу в 6-м туре чемпионата Германии. Футболист сборной Украины сделал результативную передачу в домашнем матче против "Майнца".

На 11-й минуте встречи игрок сборной Украины, который 29 сентября отпраздновал 29-й день рождения, точно навесил в штрафную гостей. На пас откликнулся Алессандро Шопф, забив единственный гол в игре.

Новости
В "Шальке" Коноплянки разгорелся скандал

Шальке – Майнц 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 11 Шопф.

Шальке – Фэрманн, Настасич, Сане, Мендиль, Калиджури, Сердар (Маскарель, 84), Бенталеб, Харит (Ут, 70), Шопф (Маккенни, 62), Коноплянка, Бургшталлер.

Майнц – Мюллер, Белль, Буссманн, Мвене, Ньяхате, Кунде (Максим, 78), Гбамен, Озтуналы (Уджа, 61), Баку (Боэтиюс, 83), Квайсон, Матета.

Предупреждения: Шопф (55), Белль (58), Бургшталлер (88), Боэтиюс (90).

Напомним, что ранее Коноплянка рассказал об атмосфере в сборной Украины.

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Тема
Чемпионат Германии
Персона
Евгений Коноплянка
Место
ГерманияГельзенкирхен
Объект
ФК Шальке
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