Коноплянка объявил, что хочет уйти из "Шахтера" – СМИ

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка выразил желание покинуть донецкий "Шахтер".

Об этом футболист сообщил генеральному директору "горняков" Сергею Палкину после ничейной игры команды с "Рухом" во втором туре УПЛ, пишет Telegram-канал "Бий-біжи".

По данным источника, после неудачной игры со львовским клубом, в которой Евгений получил мышечную травму, он встретился с Палкиным и объявил о том, что готов покинуть "Шахтер". По словам Коноплянки, он начал искать с агентом новый вариант продолжения карьеры.

При этом тренер "горняков" Луиш Каштру якобы недоволен формой 30-летнего футболиста.

Отметим, что Коноплянка перешел в "Шахтер" в сентябре минувшего года. За это время он сыграл 34 матча, в которых забил пять голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" не смог обыграть "Рух" в перенесенном матче второго тура Премьер-лиги, отыгравшись в меньшинстве.