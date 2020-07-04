Коноплянка фирменным ударом впервые за 10 лет забил "Динамо"

Максим Богданов Футбол 22:09, 4.07.2020 Обновлено: 22:10, 4.07.2020

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка отметился великолепным ударом в матче 29-го тура УПЛ против "Динамо".

На 39-й минуте 30-летний вингер убежал от защитников, в своем фирменном стиле сместился в центр и отправил мяч в угол. Мяч залетел в сетку от штанги, без шансов для Бойко.

Для Евгения это стал вторым мячом киевлянам в карьере. Первый гол был забит 10 лет назад – 18 апреля 2010-го, когда футболист играл в составе "Днепра".

Всего в этом сезоне Коноплянка забил 5 мячей и сделал 5 ассистов в 28 матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная встреча 29-го тура "Динамо" - "Шахтер" завершилась со счетом 2:3.

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