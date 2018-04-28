Коноплянка бразильским финтом "разорвал" соперников в Германии: эффектное видео

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка отметился шикарным финтом в матче 32-го тура чемпионата Германии против "Боруссии" из Менхенгладбаха. Украинец продемонстрировал высочайшую технику, сорвав овации трибун.

Получив мяч у себя на фланге наш соотечественник сперва обыграл одного соперника, а затем, прокинув мяч по-бразильски, оставил в дураках второго.

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Напомним, что игра "Шальке" - "Боруссия" М завершилась вничью, 1:1. Евгений Коноплянка провел блестящий мяч, заработав для своей команды пенальти.

Как сообщал "Обозреватель", Евгений Коноплянка в матче чемпионата Германии с "Кельном"забил гол и отдал результативную передачу. Он получил наивысший балл за этот поединок.