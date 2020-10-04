Шевченко усилил сборную Украины чемпионом мира

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на октябрьские матчи с Францией, Германией и Испанией вызвал футболиста черниговской "Десны" Ефима Коноплю.

Для 21-летнего защитника, который ранее был вызван на сбор украинской "молодежки", это дебютное приглашение в главную команду страны.

Ефим Конопля вызван в сборную Украины Facebook УАФ

Конопля год назад вместе с молодежной сборной Украины выиграл чемпионат мира по футболу, который прошел в Польше.

Напомним, что 7 октября в Сен-Дени сборная Украины проведет товарищеский матч против Франции. 10-го числа наша команда в 3-м туре группового раунда Лиги наций в Киеве примет Германию, а 13 октября в 4-м туре Лиги наций сыграет с Испанией.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместо игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко, который получил травму и не сможет помочь сборной Украины, главный тренер "сине-желтых" вызвал в состав национальной команды полузащитника "Ференцвароша" Александра Зубкова.