Конкуренты сыграли в пользу Украины: результаты отбора Евро-2020 7 июня

В Европе стартовал третий тур квалификации к чемпионату континента по футболу-2020. Были сыграны 12 матчей в группах А, B, D, F и G.

Конкуренты сборной Украины по квинтету B команды Литвы и Люксембурга потеряли очки, сыграв вничью 1:1. После этого наши футболисты единолично возглавили турнирную таблицу, оторвавшись от ближайших соперников на 3 очка.

OBOZREVATEL представляет остальные результаты:

Группа А

Чехия – Болгария 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 3 Иса, 1:1 – 19 Шик, 2:1 – 50 Шик.

Чехия – Вацлик, Кадержабек, Сухи, Челюстка, Новак, Павелка, Крал, Масопуст (Копиц, 66), Соучек, Янкто (Крейчи, 83), Шик (Долежал, 78).

Болгария – Михайлов, Димитров, Недялков, Попов, Малинов (Карабелев, 64), Сармов, Минчев (Десподов, 46), Попов, Неделев (Чунчуков, 82), Божиков, Иса.

Предупреждения: Кадержабек (13), Малинов (35), Павелка (49), Димитров (74), Десподов (90), Чунчуков (90).

Черногория – Косово 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 24 Рашица, 1:1 – 69 Мугоша.

Черногория – Миятович, Симич, Томашевич (Больевич, 71), Вуячич, Вешович, Косович, Янкович (Йовович, 85), Шчекич (Бакич, 59), Марушич, Бечирай, Мугоша.

Косово – Мурич, Войвода, Пакярада (Кололи, 70), Ррахмани, Воца, Зенели (Жегрова, 38), Халими, Целина (Рашани, 78), Рашица, Алити, Мурики.

Предупреждения: Вешович (51), Пакярада (57), Мурич (76), Рашица (82), Симич (83).

Группа B

Литва – Люксембург 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 20 Родригес, 1:1 – 74 Новиковас.

Литва – Барткус, Климавичюс, Паленис, Андрюшкявичюс, Воробьев, Миколюнас, Сливка, Черных (Казлаускас, 89), Вальскис (Лаукжямис, 55), Голубицкас (Шимкус, 52), Новиковас.

Люксембург – Морис, Жерсон, Селимович, Карлсон (Мальже, 61), Тилль (Синани, 80), Тилль, Мартинс Перейра, Баррейро, Родригес, Янс, Тюрпель (Бенси, 67).

Предупреждения: Миколюнас (5), Карлсон (27), Новиковас (28), Голубицкас (39), Воробьев (57), Лаукжямис (71), Тилль (76), Климавичюс (85), Мальже (85).

Удаления: Миколюнас (42), Воробьев (90).

Украина – Сербия 5:0 (2:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 26 Цыганков, 2:0 – 28 Цыганков, 3:0 – 46 Коноплянка, 4:0 – 59 Яремчук, 5:0 – 75 Коноплянка.

Украина – Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Малиновский, Степаненко (Шепелев, 72), Цыганков, Коноплянка (Коваленко, 76), Зинченко, Яремчук (Кравец, 67).

Сербия – Дмитрович, Миленкович, Коларов, Спайич, Гачинович, Костич, Тадич, Максимович, Ляйич (Фейса, 59), Йович (Лазович, 72), Прийович (Митрович, 53).

Предупреждения: Миленкович (22), Спайич (32).

Группа D

Грузия – Гибралтар 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 30 Гвилия, 2:0 – 59 Папунашвили, 3:0 – 76, пенальти Арвеладзе.

Грузия – Лория, Харабадзе, Какабадзе, Кашия, Григалава, Кварацхелия (Папунашвили, 47), Квеквескири, Меребашвили (Китейшвили, 72), Гвилия, Канкава (Мчедлидзе, 77), Арвеладзе.

Гибралтар – Голдуин, Чиполина, Чиполина, Эннесли (Барнетт, 86), Оливеро, Бардон (Кумбз, 77), Сарджент, Де Барр, Уокер, Кассиаро (Понс, 65), Эрнандес.

Предупреждения: Канкава (45), Сарджент (50), Оливеро (62), Чиполина (75).

Дания – Ирландия 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 76 Хейбьерг, 1:1 – 85 Даффи.

Дания – Шмейхель, Кристенсен, Ларсен, Кьер, Дальсгор, Дилэйни, Эриксен, Шене (Хейбьерг, 72), Йоргенсен, Поульсен, Брэйтуэйт (Дольберг, 65).

Ирландия – Рэндолф, Коулмэн, Стивенс, Даффи, Кио, Хурихэйн (Хоган, 82), Брэйди (Джадж, 66), Хендрик, Макклейн, Уэлан, Макголдрик (Робинсон, 88).

Предупреждение: Хурихэйн (30).

Группа F

Фарерские о-ва – Испания 1:4 (1:3, 0:1)

Голы: 0:1 – 5 Рамос, 0:2 – 19 Навас, 1:2 – 30 Ольсен, 1:3 – 33, автогол Гестсон, 1:4 – 71 Гайя.

Фарерские о-ва – Гестсон, Ватнсдаль (Бальдвинссон, 74), Давидсен, Грегерсен, Ханссон, Фаэре, Ватнхамар, Ольсен, Фредериксберг (Ольсен, 86), Ольсен (Йоханнесен, 68), Соренсен.

Испания – Аррисабалага, Эрмосо, Рамос (Льоренте, 46), Гайя, Серджи Роберто, Родри Эрнандес, Навас, Касорла, Иско (Фабиан Руис, 74), Аспас (Асенсио, 56), Мората.

Предупреждение: Навас (46).

Норвегия – Румыния 2:2 (0:0, 2:2)

Голы: 1:0 – 56 Эльюнусси, 2:0 – 70 Эдегор, 2:1 – 76 Кешерю, 2:2 – 90 Кешерю.

Норвегия – Грютебуст, Айер, Алеэсами, Нордтвейт, Эльабделлауи, Эдегор, Хенриксен, Эльюнусси (Камара, 84), Сельнэс, Кинг, Берге.

Румыния – Тэтэрушану, Сэпунару, Григоре, Тошка, Антон, Кипчу, Станчу (Максим, 72), Дяк, Грозав (Хаджи, 60), Пушкаш (Цукудян, 60), Кешерю.

Предупреждения: Антон (17), Берге (22), Григоре (80).

Швеция – Мальта 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 2 Квайсон, 2:0 – 50 Классон, 3:0 – 81 Исак.

Швеция – Ольсен, Люстиг, Янссон, Хеландер, Аугустинссон, Ольссон, Классон, Экдаль (Ларссон, 77), Форсберг, Квайсон (Гвидетти, 85), Берг (Исак, 69).

Мальта – Бонелло, Мускат, Борг (Апап, 80), Аджиус, Корбалан, Гэмбин, Греч (Фенек, 64), Мускат, Эффионг, Монтебелло (Нвоко, 71), Мбонг.

Предупреждение: Монтебелло (35).

Группа G

Австрия – Словения 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 74 Бургшталлер.

Австрия – Линднер, Лайнер, Ульмер, Хинтереггер, Алаба (Кайнц, 90), Шлагер, Лаймер (Ильзанкер, 82), Забитцер (Бургшталлер, 71), Лазаро, Арнаутович, Драгович.

Словения – Облак, Мевля, Йокич, Стоянович, Струна, Иличич, Зайц (Бохар, 69), Бийол (Попович, 63), Чрнигой (Берич, 78), Куртич, Шпорар.

Предупреждения: Чрнигой (62), Лазаро (80), Бургшталлер (90).

Македония – Польша 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 47 Пионтек.

Македония – Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Бейтулаи, Ристовски (Адеми, 76), Элмаз, Барди, Николов (Трайковски, 62), Алиоски, Несторовски, Пандев (Хасани, 85).

Польша – Фабианьски, Беднарек, Глик, Кендзера, Берешиньски, Зелиньски, Франковски (Пионтек, 46), Клих (Гуральски, 90), Крыховяк, Гросицки (Рыбус, 70), Левандовски.

Предупреждения: Глик (28), Беднарек (41), Муслиу (66), Несторовски (86).

Удаление: Муслиу (85).

Латвия – Израиль 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: 0:1 – 9 Захави, 0:2 – 59 Захави, 0:3 – 80 Захави.

Латвия – Штейнбор, Дубра, Ошс, Максименко, Савальниекс, Тоберс, Икауниекс (Цыганик, 58), Лайзанс (Ругин, 79), Гутковский, Карашаускс (Камеш, 67), Ракель.

Израиль – Харуш, Даса, Таа, Бен Харуш (Коэн, 81), Кайяль (Глазер, 73), Перец, Саба (Саар, 66), Натхо, Захави, Битон, Еини.

Предупреждения: Тоберс (19), Карашаускс (64), Перец (89).

Новости Стадион во Львове невероятно исполнил гимн Украины перед матчем с Сербией

Напомним, что в третьем туре отбора на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко со счетом 5:0 обыграли основных конкурентов за выход в плей-офф команду Сербии. По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал