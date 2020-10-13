Конкуренты по группе Лиги наций сыграли в пользу Украины

Максим Иншаков Футбол 00:29, 14.10.2020 Обновлено: 02:44, 14.10.2020

Сборная Германии смогла вырвать ничью в матче 4-го тура Лиги наций против Швейцарии. Поединок завершился со счетом 3:3, что значительно улучшило шансы команды Украины занять итоговое второе место.

После 4 туров в группе 4 Лиги А с 7 очками лидируют испанцы. Украина и Германия делят 2-3 строчку (6 пунктов), но "сине-желтые" расположены ниже, так как проиграли в очной встрече в третьем туре.

Замыкает квартет Швейцария, у которой в активе 2 балла.

Турнирная таблица после 4 туров

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 4-го тура Лиги наций УЕФА Украина – Испания завершился со счетом 1:0. Победный великолепный гол на 76-й минуте забил Виктор Цыганков.

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