Российского конкурента Малиновского назвали худшим игроком "Аталанты"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Алексей Миранчук

Журналисты авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport поставили российскому футболисту "Аталанты" Алексею Миранчуку самую низкую оценку за матч 14-го тура чемпионата Италии против "Болоньи".

Конкурент по позиции украинца Руслана Малиновского вышел на замену в перерыве при счете 2:0 в пользу "Аталанты". Полузащитник сборной России сыграл 45 минут, получив оценку 5 из 10, что стало худшим показателем в команде.

"Призрак на поле", – написали итальянские журналисты. Поединок завершился со счетом 2:2.

Оценки за матч

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября Миранчук забил дебютный гол за "Аталанту" через восемь минут после первого выхода на поле в составе команды в матче Лиги чемпионов против "Мидтьюланна".

Отметим, что в "Аталанте" может продолжить карьеру игрок "Шахтера" Виктор Коваленко. По информации СМИ, переход вероятно состоится уже в зимнее трансферное окно, а не летом 2021 года, как предполагалось ранее.

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