Конкурент вратаря сборной Украины опозорился в чемпионате Испании

Вратарь "Леганеса" Иван Куэльяр допустил позорный ляп в испанской Ла Лиги против "Эспаньола". Конкурент украинца Андрея Лунина не спас свою команду от пропущенного мяча.
Эпизод произошел на девятой минуте встречи. Футболист "Эспаньола" Давид Лопес, увидев, что Куэльяр далеко вышел из ворот, проверил свою точность дальним ударом. Мяч попал в перекладину и отскочил к форварду Борхе Иглесиасу, который с нескольких метров расстрелял ворота "Леганеса".
В итоге пропущенный от Иглеаса мяч решил судьбу поединка: "Леганес" минимально уступил сопернику 0:1 на чужом поле.
Украинский вратарь попал в заявку на поединок против "Эспаньола", однако наблюдал за происходящим со скамьи запасных.
Иван Куэльяр
twitter.com/cdleganes
Как сообщал OBOZREVATEL:
Голкипер национальной сборной Андрей Лунин, который находится в аренде в "Леганесе", мог вернуться в мадридский "Реал". Однако конкурент на позицию украинского вратаря Кейлор Навас передумал покидать столичную команду.
Несколько дней назад костариканский футболист на своей странице в Instagram запостил фото с болельщиками королевского клуба, подписав его "Спасибо за все". Журналисты расценили этот жест как прощание с "Реалом", однако в СМИ появилась информация о том, что "сливочные" не отпустили Наваса.
Лунин собирается до конца сезона остаться в "Леганесе", где сейчас выступает на правах аренды. Украинский голкипер доволен своим положением и обратился к руководству клуба оставить его до конца сезона.
Главный тренер нынешней команды Лунина Маурисио Пеллегрино заявил, что хотел бы оставить украинца в своем клубе.
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