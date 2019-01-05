Конкурент вратаря сборной Украины опозорился в чемпионате Испании

Вратарь "Леганеса" Иван Куэльяр допустил позорный ляп в испанской Ла Лиги против "Эспаньола". Конкурент украинца Андрея Лунина не спас свою команду от пропущенного мяча.

Эпизод произошел на девятой минуте встречи. Футболист "Эспаньола" Давид Лопес, увидев, что Куэльяр далеко вышел из ворот, проверил свою точность дальним ударом. Мяч попал в перекладину и отскочил к форварду Борхе Иглесиасу, который с нескольких метров расстрелял ворота "Леганеса".

В итоге пропущенный от Иглеаса мяч решил судьбу поединка: "Леганес" минимально уступил сопернику 0:1 на чужом поле.

Украинский вратарь попал в заявку на поединок против "Эспаньола", однако наблюдал за происходящим со скамьи запасных.

Иван Куэльяр twitter.com/cdleganes

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