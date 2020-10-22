Конкурент Малиновского из России забил за "Аталанту" в Лиге чемпионов

Михаил Морозов Футбол 09:47, 22.10.2020

Россиянин Алексей Миранчук забил дебютный гол за "Аталанту" через восемь минут после первого выхода на поле в составе команды в матче Лиги чемпионов против "Мидтьюланна".

Футболист, который как и украинец Руслан Малиновский играет в центре полузащиты, вышел на замену на 80-й минуте, а уже на 89-й он получил мяч от Йосипа Иличича и с линии штрафной площади неотразимо пробил в дальний верхний угол.

Гол Миранчука стал последним в матче, который закончился разгромной победой "Аталанты" со счетом 4:0. В другом поединке группы D "Ливерпуль" на выезде с минимальным перевесом выиграл у "Аякса" – 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок сборной Украины и "Ференцвароша" Игорь Харатин забил "Барселоне" в Лиге чемпионов.

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