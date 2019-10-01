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1 октября • обновлено в 23:47
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Конкурент Лунина в "Реале" опозорился в Лиге чемпионов и был выгнан с поля Зиданом

3.1т Читать материал на украинском

Конкурент украинца Андрея Лунина за место в воротах "Реала" Тибо Куртуа пропустил два гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Брюгге" (2:2).

Главный тренер "сливочных" был очень недоволен бельгийцем и заменил его в перерыве. На второй тайм в игру вступил Альфонс Ареоля.

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Зидан пошел на радикальный шаг ради Лунина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Лунин был включен в состав "Реала" на летнее предсезонное турне по США и Канаде, однако с началом нового чемпионата Зидан отправил голкипера сборной Украины в аренду в испанский "Вальядолид", сделав выбор в пользу Куртуа и Ареоля.

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Тема
Лига чемпионов
Персоны
Тибо Куртуа Андрей Лунин Зинедин Зидан
Тег
Реал Мадрид
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