Конкурент Лунина в "Реале" опозорился в Лиге чемпионов и был выгнан с поля Зиданом

Конкурент украинца Андрея Лунина за место в воротах "Реала" Тибо Куртуа пропустил два гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Брюгге" (2:2).

Главный тренер "сливочных" был очень недоволен бельгийцем и заменил его в перерыве. На второй тайм в игру вступил Альфонс Ареоля.

Новости Зидан пошел на радикальный шаг ради Лунина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Лунин был включен в состав "Реала" на летнее предсезонное турне по США и Канаде, однако с началом нового чемпионата Зидан отправил голкипера сборной Украины в аренду в испанский "Вальядолид", сделав выбор в пользу Куртуа и Ареоля.

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