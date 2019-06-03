ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Конфликты каждый день": Фонсека высказался об отношениях с Ракицким

2.3тЧитать материал на украинском

Главный тренер донецкого "Шахтера" португалец Паулу Фонсека заявил, что информация о его конфликтах с экс-игроком команды Ярославом Ракицким, который недавно перешел в российский "Зенит" является неправдой.

"Вопрос о конфликте с Ракицким — ошибочный. После окончания кубкового матча знаете, кто мне позвонил по видеосвязи? Ракицкий. Чтобы поздравить лично меня. Закончился чемпионат — то же самое. О чем это говорит? Наверное, что у нас отношения людей, которые не поссорились между собой. Если вы называете конфликтом то, что я уберу из состава одного игрока и поставлю другого — нет. Если хотите, можете называть это конфликтом. Тогда у меня такие конфликты каждый день", — рассказал Фонсека в программе "Профутбол".

Ракицкий и Фонсека

Ракицкий и Фонсека

Португальский тренер отметил, что между ним и Ракицким всегда были доброжелательные и доверительные отношения.

"Он всегда меня уважал. И я его тоже. Если он почувствовал, что потерял значимость в команде и уважение от партнеров из-за моего решения, возможно, его это обидело.

Новости
Из-за дебатов Зеленского и Порошенко: игрок сборной России набросился на Ракицкого

Не мы отправили Ракицкого из команды. Он подошел ко мне и сказал, что у него есть хорошее предложение. Мы это обговорили с президентом. Поняли, что для клуба это будет выгодно. Ракицкий ушел, это было его желание играть в другом чемпионате. Никакого конфликта у меня с ним не было", — откровенно отметил Паулу Фонсека.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент донецкого "Шахтёра" Ринат Ахметов раскрыл детали перехода Ярослава Ракицкого в российский "Зенит" и объяснил, почему не стал возражать против этого неожиданного трансфера.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Персоны
Ярослав РакицкийПаулу ФонсекаРинат Ахметов
Теги
ФК ШахтерФК Зенит
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения