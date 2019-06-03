"Конфликты каждый день": Фонсека высказался об отношениях с Ракицким

Главный тренер донецкого "Шахтера" португалец Паулу Фонсека заявил, что информация о его конфликтах с экс-игроком команды Ярославом Ракицким, который недавно перешел в российский "Зенит" является неправдой.

"Вопрос о конфликте с Ракицким — ошибочный. После окончания кубкового матча знаете, кто мне позвонил по видеосвязи? Ракицкий. Чтобы поздравить лично меня. Закончился чемпионат — то же самое. О чем это говорит? Наверное, что у нас отношения людей, которые не поссорились между собой. Если вы называете конфликтом то, что я уберу из состава одного игрока и поставлю другого — нет. Если хотите, можете называть это конфликтом. Тогда у меня такие конфликты каждый день", — рассказал Фонсека в программе "Профутбол".

Ракицкий и Фонсека

Португальский тренер отметил, что между ним и Ракицким всегда были доброжелательные и доверительные отношения.

"Он всегда меня уважал. И я его тоже. Если он почувствовал, что потерял значимость в команде и уважение от партнеров из-за моего решения, возможно, его это обидело.

Не мы отправили Ракицкого из команды. Он подошел ко мне и сказал, что у него есть хорошее предложение. Мы это обговорили с президентом. Поняли, что для клуба это будет выгодно. Ракицкий ушел, это было его желание играть в другом чемпионате. Никакого конфликта у меня с ним не было", — откровенно отметил Паулу Фонсека.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент донецкого "Шахтёра" Ринат Ахметов раскрыл детали перехода Ярослава Ракицкого в российский "Зенит" и объяснил, почему не стал возражать против этого неожиданного трансфера.

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