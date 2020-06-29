Конфликт в "Барселоне": Месси проигнорировал помощника, Суарес раскритиковал тренера

Михаил Морозов Футбол 17:43, 29.06.2020 Обновлено: 17:49, 29.06.2020

Лидеры "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес открыто выразили свое недовольство методами наставника команды Кике Сетьена и его штаба.

Во время остановки игры на водопой в последнем матче команды в испанской Ла Лиге против "Сельты" аргентинский нападающий дважды проигнорировал помощника главного тренера Эдера Сарабию, который пытался что-то подсказать Месси.

После игры, которая закончилась вничью 2:2, Суарес раскритиковал Сетьена, намекнув на то, что наставник "Барселоны" не справляется со своей работой.

"Я считаю, что тренеры для этого и нужны. Они должны анализировать ошибки, а мы – показывать лучшую игру на поле. В предыдущих сезонах мы не теряли важные очки в выездных матчах", - цитирует слова Суареса издание The Sun.

После ничьей с "Сельтой" "Барселона" занимает второе место и отстает от мадридского "Реала" на два очка. До окончания Ла Лиги осталось шесть туров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче с "Сельтой" каталонцы впервые за девять лет пропустили гол от россиянина.

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