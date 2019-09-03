"Конец мечты": капитан "Шахтера" сделал откровенное заявление

Капитан "Шахтера", бразильский полузащитник Тайсон был очень близок к переходу в итальянский "Милан", однако клубы не успели оформить трансфер в последние часы трансферного окна.

Тайсон ФК "Шахтер"

Как стало известно Football.ua, руководство "Шахтера" и "Милана", а также представители Тайсона согласовали все необходимые условия для переезда футболиста в Италию. Клубы сошлись на сумме в 22 миллиона евро плюс бонусы за удачную игру бразильца. Тем не менее, успеть зарегистрировать трансфер не удалось.

Тайсон останется выступать в Украине, и эту новость игрок воспринял с большим огорчением. "Поздравляю с концом моей мечты", — написал бразилец у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее капитан "Шахтера" сделал громкое заявление об уходе из клуба.

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