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13 ноября • обновлено в 18:32
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Конец карьеры Роналду: опубликованы тревожные сведения

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Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло выдал порцию критики в адрес форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Роналду никого не обводил уже три года. Я помню время, когда он накручивал по несколько футболистов. Но сейчас этого нет, тогда как Дуглас Коста и Дибала (конкуренты Роналду в "Юве" - Ред.) делают это регулярно", – заявил авторитетный наставник.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

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Известная аналитическая компания InStat, с чьими выводами знакомит сайт "Команда 1", наглядно показала, что слова Капелло не пустой звук. Да, три года, скорее, явное художественное преувеличение, однако, как видно из опубликованного графика, за последний сезон португальский нападающий действительно сильно сдал в количестве и качестве дриблинга.

Конец карьеры Роналду: опубликованы тревожные сведения

Таким образом, поклонникам Криштиану Роналду стоит начать волноваться: их любимчик уже не тот, каким был раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в карьере одного из лучших форвардов в истории футбола случилось неординарное событие –впервые за последние три года Криштиану Роналду был заменен в двух матчах подряд.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Персоны
Криштиану Роналду Фабио Капелло
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