Конец близок: почему трансфер Коноплянки в "Шахтер" только разочаровал

Евгений Коноплянка и "Шахтер" - еще недавно две, казалось, полностью параллельные прямые слились в одну линию. Украинец попрощался с Европой и перешел в стан чемпиона Украины.

Хотя еще пару недель назад турецкая футбольная общественность кипела новостями о переходе Коноплянки в "Фенербахче" или "Бешикташ", а мы следили, как турки не могли договориться с "Шальке" о сумме трансфера. А все оказалось довольно прозаичнее…

Новости Названа неожиданная причина провала трансфера Коноплянки в Турцию

OBOZREVATEL разбирает такой довольно неожиданный конец трансферной саги Евгения Коноплянки, пытаясь найти в этом переходе хоть что-то положительное (спойлер - почти не получилось).

Из Германии в Украину - через Турцию или напрямую?

С самого начала лета Коноплянку провожали из "Шальке" в Турцию - то в "Фенербахче", то в "Бешикташ" (больше - к последним). Но в итоге перед самым закрытием трансферного окна украинец очень быстро оказался в "Шахтере".

Презентация Евгения Коноплянки в "Шахтере", где новичку вручает футболку генеральный директор клуба Сергей Палкин facebook.com/fcshakhtar

В донецком клубе действительно еще пару недель назад вообще не рассчитывали на Коноплянку, так как футболист стремился только на трансфер в европейский клуб (Турция тоже считается). На определенном этапе переговоров Евгений лично отбросил возможность перехода в Россию, Китай и подобные страны, дав понять серьезность намерений оказаться в "Бешикташе".

И по всем признакам, Коноплянка уже даже согласовал личный контракт с "Орлами", но вот "Шальке" не спешил давать добро - немцы хотели выручить за украинца, по разным данным, 5-7 млн. евро (в свое время купив его за 12). В итоге турки так и не договорились с "Шальке", и Коноплянка "пролетел" с этим вариантом.

И "пролетел" с европейским трансфером в целом. С довольно высокой з\п (4 млн. евро), но не идеальной игровой репутацией последних лет Коноплянка оказался просто "в ауте" под конец трансферного окна в Европе. Перейти в приличный чемпионат было уже просто невозможно, от чего "Шахтер" оказался единственным приемлемым вариантом.

Почему "Шальке" так поступил с Коноплянкой?

Несмотря на серебренные медали Бундеслиги сезона 2017/18, карьеру Евгения в "Шальке" стоит признать неудачной. Что и говорить, если в прошлом сезоне некоторые СМИ и эксперты в Германии начали называть его переход в "Шальке" "недоразумением"?

В "Шальке" Евгений Коноплянка провел 3 года

Евгений изначально попал в проигрышную ситуацию, перейдя в "Шальке". Во-первых, украинец так и не сумел пройти резонанс между испанским и немецким футболом и полностью влиться в стиль игры "Шальке". Во-вторых - тренерская чехарда в клубе за последние годы только ухудшала положение Евгения, не оставшись без скандальных следов (когда Коно хлестко наехал на Маркуса Вайнцирля). Это только дало минус в "карму" украинца и не укрепило его статус с прицелом на будущее. В-третьих - самая высока зарплата в команде на момент прихода, в далеко не последнем по статусу клубе Германии.

Имея такие условия и довольно громкий статус, Коноплянка в понимании немцев после полугода (или года) адаптации должен был напрочь завоевать место в основе и тащить команду в атаке, независимо от тренерской ситуации. На деле же у Евгения не было такого уровня, а вместо "молча сосредоточиться на игре" украинец еще и публично критиковал тренера (за что был оштрафован). Не совсем командный игрок, что не нравится немцам.

Да, в сезоне 2017/18 у Коно с "Шальке" все вышло удачно, с серебром БЛ и полуфиналом Кубка Германии, но это был лишь единичный всплеск. Когда пришло время напрячься и удерживать/развивать успех, украинский хавбек сразу слился с массой и никак не сумел проявить себя. А звание "самый высокооплачиваемый" никуда не делось...

От этого "Шальке" еще зимой выставлял Коноплянку на трансферный рынок, но тогда ничего не получилось. "Кобальтовые" хотели выручить за украинца хотя бы половину (меньшую половину) от стоимости покупки, за что и трясли "Бешикташ" на деньги. Но уход Коно оказался не тем случаем, когда можно было просто так продать игрока за выгодную цену. Только "Шахтер", пользуясь обстоятельствами конца трансферного окна, сумел найти компромисс с немцами, которые уже наверняка были готовы отпустить Коноплянку со всеми скидками.

Почему прощание Коноплянки с Европой - конец его карьеры?

Да, в европейский футбол Коноплянка-футболист уже не вернется - переход в "Шахтер" стал для Евгения "дорогой в один конец", ведущей к близкому концу карьеры.

Евгений Коноплянка facebook.com/fcshakhtar

Коноплянка - футболист, который во многом зависит от команды и от уровня окружающей футбольной среды. В "Днепре" он рос вместе с командой, которая под руководством Мирона Маркевича дошла до финала Лиги Европы. В "Севилье" выступал "вспышками", которая тогда в чемпионате не являлась топ и такими же рывками проводила сезон, добиваясь очередного кубка Лиги Европы. В "Шальке" шел полностью "в ногу" с игровым состоянием команды и тренерской ситуацией, не больше. Нигде Коноплянка не смог переломить себя и ситуацию, попробовав выйти на уровень топ-игроков Европы. В итоге после 4-х лет в Испании и Германии такому футболисту не нашлось места в приличном европейском клубе/чемпионате (здесь уже Турция не считается).

Шанс на спасение карьеры у Коно был еще прошлым летом и в январе, когда "Шальке" давал возможность спокойно найти новый клуб и уйти без всяких вопросов. Тогда бы Евгений после удачного сезона в БЛ в 2017-2018 имел бы лучшую репутацию и мог получить хороший шанс в приличном месте, с временем на адаптацию. Но вместо этого варианты не находилось (это из разряда "плохо искали"), а Коноплянка продолжал сидеть. И ждать конца.

Теперь же Евгений в "Шахтере" - тоже хорошем и приличном клубе по меркам украинского футбола. Но вся проблема в том, что сам "Шахтер" - в Германии/Англии/Испании, а в деградирующей и обмельчавшей украинской Премьер-лиге. Уже несколько лет "Горняки" борются с проблемой регресса игроков из-за низкого уровня турнира, где футболисты не могут расти по определению из-за слабости почти всех соперников. Частичное спасение - лишь еврокубки и матчи с "Динамо" (игровой уровень которого, к слову, тоже падает).

Попадая в такую футбольную среду в 29 лет, футболист типа Коноплянки очень рискует сильно сдать позиции и раствориться и в этой массе. Еще 1-2 года Евгений, благодаря солидному багажу европейского уровня, сможет оставаться на солидном уровне. Но дальше в Украине и нашем чемпионате в целом просто нет условий, чтобы не снизить планку.

Что даст "Шахтеру" приход Коноплянки?

Для "Горняков" трансфер Евгения Коноплянки - вполне локальная победа. Но довольно выгодная, если рассматривать ситуацию с разных углов.

В составе "Шальке" Евгений Коноплянка в Лиге чемпионов однажды повстречался с другим украинцем - Александром Зинченко

Футболист подписал контракт на 3 года, за которым фактически не стоит никаких перспективы продления. Самому же "Шахтеру" трансфер обошелся в районе 5-7 млн. евро (точных данных пока нет), что считается вполне дешево для такого случая по нынешним меркам.

Взамен же дончане получают хорошую боевую единицу для игры в чемпионате Украины, а также опытного игрока для участия в еврокубках. С этим как раз у Коно проблем нет - он постоянно играл в Лиге Европы с "Севильей" (и выиграл ее в 2016-м), а также стабильно выходил за "Шальке" в Лиге чемпионов, несмотря на все неурядицы в чемпионате. В еврокубках Коноплянка не терялся и тоже имел немало отличных матчей. Такой опыт очень ценный для "Шахтера" как постоянного участника группового турнира и плей-офф Лиги чемпионов.

Кроме этого Коноплянка здесь и сейчас может заменить на фланге Тайсона, который уже не первый день настроен перейти в более статусный клуб (хотя это уже вряд ли произойдет, так как во всех ведущих чемпионатах трансферное окно уже закрылось). В любом случае сейчас Коно не ослабит игру "Шахтера" и придаст ей разнообразия и уверенности в плане опыта, нивелируя проблемы при травмах/дисквалификациях Марлоса или Тайсона.

Но насколько долго продержится Коноплянка в таком статусе, имея в конкурентах сильных и перспективных молодых бразильцев Тете и Соломона?

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!