Комментатор во время матча ЛЧ заговорил о протестах в Беларуси: итоги спорта 16 августа

Александр Чеканов Футбол 09:18, 17.08.2020

Белорусский комментатор Владислав Татур во время трансляции матча "Манчестера Сити" и "Лиона" высказался о ситуации в стране, а игрок сборной Украины феерически дебютировал в "Андерлехте".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 16 августа.

Кроме того, папарацци словили на пляже жену Роналду в бикини и без макияжа. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Комментатор Лиги чемпионов не сдержался в эфире, высказавшись о протестах в Беларуси. Видео

Футболист сборной Украины феерически дебютировал в "Андерлехте"

Папарацци словили на пляже жену Роналду в бикини и без макияжа

Украинская девушка-арбитр сказала, сколько получает за судейство на матчах

Олимпийский чемпион, призвавший "лупить как собак" протестующих в Беларуси, объяснился

Ракицкого выгнали с поля в матче чемпионата России. Видео

Хацкевич прокомментировал действия ОМОНа в Беларуси, упомянув Украину

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Лукашенко легко сдаст Кремлю украинские национальные интересы

Снайпер "ЛНР" не выдержал издевательств и сдался ВСУ: появились подробности

Беларусь всколыхнули самые массовые протесты в истории: как это было. Фото, видео

Лукашенко выступил перед согнанными на митинг бюджетниками в Минске и попросил защиты

Двое террористов "ЛНР" пытались сбежать к ВСУ: оккупанты признались, что одного убили