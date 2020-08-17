Комментатор во время матча ЛЧ заговорил о протестах в Беларуси: итоги спорта 16 августа

Белорусский комментатор Владислав Татур во время трансляции матча "Манчестера Сити" и "Лиона" высказался о ситуации в стране, а игрок сборной Украины феерически дебютировал в "Андерлехте".
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Кроме того, папарацци словили на пляже жену Роналду в бикини и без макияжа. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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