Комментатор Уткин назвал "Сочи" отстоем и дном из-за матча с "Ростовом"

Известный российский футбольный комментатор Василий Уткин назвал позорной ситуацию с матчем "Сочи" – "Ростов", когда хозяева отказались от переноса, несмотря на карантин в стане соперника.

Журналиста возмутил тот факт, что сочинцы настояли на проведении встречи, заставив ростовчан выставить на игру футболистов молодежного состава, что привело к поражению гостей – 10:1.

"Сегодня быть игроком футбольного клуба "Сочи" – это позор. Сегодня быть футбольным клубом "Сочи" – это отстой и дно. Единственное, что я хочу пожелать "Сочи", чтобы ваша деловая репутация выросла настолько, что у вас появится деловой интересный партнер с мировым именем. Думаю, вам стоит законтачить с такими мировым брендом, как Durex. В последнее дни в приблизились к сотрудничеству с такими мировым брендом", – сказал Уткин в эфире "Футбольного клуба".

Напомним, весь основной состав "Ростова" был отправлен на карантин после того, как у нескольких игроков был выявлен коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Сочи" – "Ростов" назвали самым позорным в истории российского футбола. Также с критикой на проведение игры отозвались в Англии.