Комментатор Лиги чемпионов не сдержался в эфире, высказавшись о протестах в Беларуси. Видео

Максим Иншаков Футбол 11:50, 16.08.2020 Обновлено: 11:52, 16.08.2020

Спортивный комментатор телеканала "Беларусь 5" Владислав Татур во время прямой трансляции поединка Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Лион" не сдержался и высказался о ситуации в Беларуси.

Журналист отметил, что нельзя оставаться равнодушными к тем событиям, что происходят в его стране.

"Самое главное – берегите себя. Великий белорусский народ – это народ, который всегда разделял ценности мира, добра, справедливости и честности, берегите себя и будьте здоровы", – сказал Татур.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертьфинал ЛЧ "Манчестер Сити" – "Лион" прошел в Португалии и завершился сенсационным счетом 3:1 в пользу французской команды.

Ранее Оксана Смолевская, сестра защитника "Динамо-Брест-1960" Максима Смолевского, который был задержан в результате массовых протестов в Беларуси, рассказала, что происходило в СИЗО.

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