Комментатор из РФ: украинские футболисты сильнее российских

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поставил украинских футболистов в пример санкт-петербургскому "Зениту" после позорного вылета команды из Лиги чемпионов.

Как заявил журналист в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге", нынешний уровень команд из России уступает украинскому. Орлов напомнил, что долгое время костяк сборной СССР составляли футболисты киевского "Динамо".

"Украинские футболисты сильнее. В советские времена украинцы всегда задавали тон. Помните, Бышовец, Блохин, Беланов, Лобановский? Это все Украина. Целых 15 лет основным поставщиком в сборную СССР было киевское "Динамо". Во-первых, у Украины сейчас показатели лучше. Имею в виду и "Шахтер", и "Динамо", в которое пришел Луческу. Я вижу, какие хорошие игроки у киевлян. И в Европе ребята играют. И сборная Украины тоже на хорошем уровне, она смотрится лучше российской команды", – сказал комментатор.

Напомним, российские команды добыли всего одну победу в 24 матча группового турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы, показав худший результат в истории. В свою очередь киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" пробились в 1/16 финала ЛЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" узнало всех потенциальных соперников в первом раунде плей-офф Лиги Европы.