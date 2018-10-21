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Команде Реброва забили самый нелепый гол осени - опубликовано видео

6.7тЧитать материал на украинском

Венгерскому футбольному клубу "Ференцварош", который в августе возглавил известный украинец Сергей Ребров, забили самый нелепый гол осени. Вратарь клуба из Будапешта пропустил удар с чужой половины поля от футболиста "Академии Пушкаша" Януша Хегедюши.

На 20-й минуте игрок феноменально исполнил штрафной, поразив ворота лидера чемпионата Венгрии. Матч завершился со счетом 0:1.

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"Ференцварош", таким образом, потерпел первое поражение в чемпионате Венгрии. Лидер турнира одержал семь побед, трижды сыграл вничью и один раз уступил. Для футболистов "Академии Пушкаша" победа стала третьей в турнире.

Напомним, что не так давно вратаря "поставили на паузу" и он пропустил самый курьезный гол в карьере.

Место
Венгрия
Объект
ФК Ференцварош
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