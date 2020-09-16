Команде Хацкевича присудили техническое поражение в чемпионате России

Волгоградскому "Ротору", который тренирует экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич, присудили техническое поражение (0:3) в матче российской Премьер-лиги против "Краснодара".

Как сообщает издание Sport24, подопечные белорусского специалиста не смогли выйти на поединок 7-го тура РПЛ из-за вспышки коронавируса в команде. COVID-19 был выявлен у семерых ее представителей. "Ротор" также оштрафовали на 37,5 тысяч гривен.

Отметим, что клуб Хацкевича замыкает турнирную таблицу, не сумев победить ни в одном из уже семи матчей чемпионата. На счету команды 2 набранных очка, 3 забитых гола и 12 пропущенных.

Напомним, что экс-тренер киевского "Динамо" возглавил "Ротор" в декабре 2019 года, когда волгоградцы лидировали во втором по силе дивизионе. По итогам сезона 2019/20, который был завершен досрочно, ему удалось вывести команду в РПЛ.

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