Команде экс-тренера "Шахтера" запретили ехать на матч Лиги Европы

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" – "Рома", скорее всего, будет перенесен.

Римская команда не полетит на игру в Испанию, так как не получила разрешение от местных властей на посадку самолета.

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC — AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020

В ближайшее время УЕФА сообщит подробности по поводу проведения игры, которая должна была пройти 12 марта в Севилье без зрителей.

Напомним, что с лета 2019 года "Рому" возглавляет экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на игру Лиги Европы с "Интером" в Милан отказался лететь испанский "Хетафе".

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