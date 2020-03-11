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11 марта • обновлено в 16:16
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Команде экс-тренера "Шахтера" запретили ехать на матч Лиги Европы

1.4т
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Первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" – "Рома", скорее всего, будет перенесен.

Римская команда не полетит на игру в Испанию, так как не получила разрешение от местных властей на посадку самолета.

В ближайшее время УЕФА сообщит подробности по поводу проведения игры, которая должна была пройти 12 марта в Севилье без зрителей.

Напомним, что с лета 2019 года "Рому" возглавляет экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на игру Лиги Европы с "Интером" в Милан отказался лететь испанский "Хетафе".

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Автор
Денис Карпов
Темы
Коронавирус Лига Европы
Место
Испания Севилья
Теги
ФК Рома ФК Севилья
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