Команде экс-тренера "Шахтера" запретили ехать на матч Лиги Европы

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" – "Рома", скорее всего, будет перенесен.

Римская команда не полетит на игру в Испанию, так как не получила разрешение от местных властей на посадку самолета.

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC