Команда Руслана Малиновского приступила к тренировкам в эпицентре коронавируса

"Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского возобновила тренировки в индивидуальном режиме, придерживаясь правил, установленных правительством Италии.

На официальной странице команды в YouTube появился короткий ролик, на котором видно, как футболисты занимаются легкой беговой работой, соблюдая необходимую дистанцию. В ближайшие дни тренировки будут продолжаться в таком же ключе. В занятии приняли участие 11 игроков первого состава, в том числе и Малиновский.

Руслан Малиновский приехал на тренировку "Аталанты" Tuttosport

Напомним, что Бергамо, где базируется "Аталанта", является одним из наиболее пострадавших от коронавируса городов Италии. В регионе Ломбардия, в котором находится Бергамо, зафиксировано 78,6 тысяч случаев заражения и 14,4 тысячи смертей.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией" был назван главной причиной вспышки коронавируса.