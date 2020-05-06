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6 мая • обновлено в 23:10
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Команда Руслана Малиновского приступила к тренировкам в эпицентре коронавируса

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"Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского возобновила тренировки в индивидуальном режиме, придерживаясь правил, установленных правительством Италии.

На официальной странице команды в YouTube появился короткий ролик, на котором видно, как футболисты занимаются легкой беговой работой, соблюдая необходимую дистанцию. В ближайшие дни тренировки будут продолжаться в таком же ключе. В занятии приняли участие 11 игроков первого состава, в том числе и Малиновский.

Руслан Малиновский приехал на тренировку "Аталанты"

Руслан Малиновский приехал на тренировку "Аталанты"

Tuttosport

Напомним, что Бергамо, где базируется "Аталанта", является одним из наиболее пострадавших от коронавируса городов Италии. В регионе Ломбардия, в котором находится Бергамо, зафиксировано 78,6 тысяч случаев заражения и 14,4 тысячи смертей.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией" был назван главной причиной вспышки коронавируса.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Руслан Малиновский
Тег
ФК Аталанта
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