Команда Реброва сотворила громкую сенсацию в Лиге чемпионов

Венгерский "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров, стал автором одной из самых громких сенсаций во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Команда нашего соотечественника на выезде обыграла шотландский "Селтик" – 1:2, пробившись в следующий этап отбора. При этом стоит отметить, что венгры считались явными аутсайдерами: коэффициент на их победу был равен 8,00. А шотландцы имели самый высокий рейтинг среди всех участников этого этапа турнира.

"Ференцварош" открыл счет уже на 7-й минуте, когда дальний удар удался Давиду Сигеру. Хозяева поля устроили штурм ворот соперника, но отыгрались лишь в начале второго тайма, после того, как защитник венгров подправил мяч в сетку.

Решающим стала контратака подопечных Реброва за 15 минут до финального свистка, которую эффектно завершил Токмак Нгуен.

Интересно, что за весь матч "Селтик" нанес 25 ударов по воротам "Ференцвароша", а венгры всего четыре. Отметим, что жеребьевка третьего квалификационного раунда пройдет 31 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" узнало всех потенциальных соперников в отборе Лиги чемпионов.