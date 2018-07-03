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Колумбия – Англия: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

5.1тЧитать новость на украинском

Сборные Колумбии и Англии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Команды встретятся на стадионе "Спартак" в Москве во вторник, 3 июля. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Колумбия – Англия. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Фаворитом поединка считаются "три льва". Ставки на победу англичан принимаются с коэффициентом 2,10. Ничья в основное время оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех колумбийцев достигают уровня 3,80.

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Колумбия – Англия: где смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018

При этом на выход сборной Англии в четвертьфинал предлагается коэффициентом 1,50. А аналогичная позиция на южноамериканцев оценивается котировкой 2,50.

В то же времени аналитики уверены, что игра не получится результативной. Поставить на то, что в поединке будет забито не более двух мячей можно с показателем 1,44.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании произошло историческое событие мирового футбола.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная Колумбии по футболусборная Англии по футболу
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