Матч начался! Колумбия – Англия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Англия играет с колумбийцами в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в России. Встреча родоначальников футбола с представителем Южной Америки проходит во вторник, 3 июля, на стадион "Спартак" в Москве. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Колумбия – Англия. Начало поединка – в 21:00 по киевскому времени.
"Три льва" на групповом этапе заняли второе место в квартете G, проиграв первую строчку бельгийцам в очной встрече. В свою очередь колумбийцы после поражения от Японии на старте ЧМ-2018 добыли две роскошные победы над Польшей и Сенегалом, и вышли в плей-офф с первого места.
Отметим, что команды встречались друг с другом во Франции на мундиале-98. Тогда англичане добыли победу 2:0, оформив результат уже к исходу получаса игры.
Победитель пары Колумбия – Англия сыграет в четвертьфинале со сборной Швеции, которая расправилась со Швейцарией.
ЧМ-2018. 1/8 финала
Москва, стадион "Спартак"
Главный арбитр: Марк Гейгер (США)
Колумбия – Англия – 0:0
Колумбия: 1. Оспина – 11. Куадрадо, 17. Мохика, 23. Мина Санчес, 4. Ариас, 13. Мина, 5. Барриос, 6. Карлос Санчес, 16. Лерма, 20. Кинтеро, 9. Фалькао
Запасные:12. Варгас, 22. Куадрадо Х., 2. Сапата, 3. Мурильо О., 18. Фабра, 8. Агилар, 10. Хамес Родригес, 15. Урибе, 7. Бакка, 14. Муриэль, 19. Борха М., 21. Искьердо
Англия: 1. Пикфорд – 2. Уолкер, 5. Стоунз, 6. Магуайр, 12. Триппьер, 8. Хендерсон, 10. Стерлинг Р., 18. Янг Э., 20. Алли, 7. Лингард, 9. Кейн Г.
Запасные:13. Батленд, 23. Поуп, 4. Дайер, 15. Кэхилл, 16. Джонс Ф., 3. Роуз, 21. Лофтус-Чик, 22. Александер-Арнольд, 11. Варди, 14. Уэлбек, 19. Рашфорд
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21:52. ПЕРЕРЫВ.
45+5. Свистит Гейгер. Команды уходят восстанавливаться.
45+2. Лингард с подбора дал выше.
45+2. Кинтеро метров с 22-х. Пикфорд на месте.
45. Кейн метров с 25 пробил. Мимо.
42. Триппьер неточно пробил со штрафного.
41. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Барриос карточку получил.
40. Потасовка на поле. Хендерсон, мол, получил в челюсть. И началось...
37. Ничего не получается у команд в атаке. Защита полностью переигрывает.
33. Кинтеро из-за штрафной очень неточно пробил.
31. Брак в передачах у соперников зашкаливает.
28. Угловой был у Англии. Защитники спокойно сняли.
23. Кажется, еще ни одного удара в створ не было у нас.
20. Перетягивание каната какое-то на поле.
16. Ух. Кейн достал подачу Триппьера, но пробил чуть выше.
15. Колумбийцы сейчас перешли на половину поля соперника.
12. Мина насел конкретно на Стерлинга. Как на коне колумбиец был.
9. А сейчас у нас скорости значительно выросли. Убегали в контратаку колумбийцы, но англичане успели вернуться.
7. Хамес не сыграет сегодня. Вообще.
6. Янг со штрафного пробивал. Оспина отбил.
4. Достаточно спокойное начало у нас.
МАТЧ НАЧАЛСЯ. Колумбийцы разыграли с центра поля.
5 МИНУТ ДО МАТЧА. Футболисты уже на зеленом газоне. Гимны играют.
10 МИНУТ ДО МАТЧА. А Хамес-то в запасе!!!
11 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды уже готовы выйти на поле.
20 МИНУТ ДО МАТЧА. Закончили команды разминку в Москве.
40 МИНУТ ДО МАТЧА. Пока мы ждем старта матча из Киева пришла шокирующая новость... У знаменитого украинского боксера умер сын. Кошмар. Наши соболезнования Денису.
60 МИНУТ ДО МАТЧА. Стартовые составы принесли.
#COL vs #ENG— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 3 июля 2018 г.
Представляем стартовые составы команд#COLENG pic.twitter.com/dJNHFoEoHr
75 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды прибыли на арену.
🚍➡🏟— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 3 июля 2018 г.
Как сборные Колумбии и Англии прибыли на "Спартак"👇#COL vs #ENG pic.twitter.com/V8fs62wW5S
90 МИНУТ ДО МАТЧА. Англичане фавориты, но у Колумбии прекрасный состав: Хамес, Фалькао, Куадрадо, Муриэль... Непросто будет "львам".
3 ЧАСА ДО МАТЧА. Добрый вечер, любители футбола. Мегафайт англичан и колумбийцев нас ждет.
Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Россия – Испания произошло историческое событие мирового футбола.
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