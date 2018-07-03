Матч начался! Колумбия – Англия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Англия играет с колумбийцами в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в России. Встреча родоначальников футбола с представителем Южной Америки проходит во вторник, 3 июля, на стадион "Спартак" в Москве. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Колумбия – Англия. Начало поединка – в 21:00 по киевскому времени.

"Три льва" на групповом этапе заняли второе место в квартете G, проиграв первую строчку бельгийцам в очной встрече. В свою очередь колумбийцы после поражения от Японии на старте ЧМ-2018 добыли две роскошные победы над Польшей и Сенегалом, и вышли в плей-офф с первого места.

Отметим, что команды встречались друг с другом во Франции на мундиале-98. Тогда англичане добыли победу 2:0, оформив результат уже к исходу получаса игры.

Победитель пары Колумбия – Англия сыграет в четвертьфинале со сборной Швеции, которая расправилась со Швейцарией.

ЧМ-2018. 1/8 финала

Москва, стадион "Спартак"

Главный арбитр: Марк Гейгер (США)

Колумбия – Англия – 0:0

Колумбия: 1. Оспина – 11. Куадрадо, 17. Мохика, 23. Мина Санчес, 4. Ариас, 13. Мина, 5. Барриос, 6. Карлос Санчес, 16. Лерма, 20. Кинтеро, 9. Фалькао

Запасные:12. Варгас, 22. Куадрадо Х., 2. Сапата, 3. Мурильо О., 18. Фабра, 8. Агилар, 10. Хамес Родригес, 15. Урибе, 7. Бакка, 14. Муриэль, 19. Борха М., 21. Искьердо

Англия: 1. Пикфорд – 2. Уолкер, 5. Стоунз, 6. Магуайр, 12. Триппьер, 8. Хендерсон, 10. Стерлинг Р., 18. Янг Э., 20. Алли, 7. Лингард, 9. Кейн Г.

Запасные:13. Батленд, 23. Поуп, 4. Дайер, 15. Кэхилл, 16. Джонс Ф., 3. Роуз, 21. Лофтус-Чик, 22. Александер-Арнольд, 11. Варди, 14. Уэлбек, 19. Рашфорд

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21:52. ПЕРЕРЫВ.

45+5. Свистит Гейгер. Команды уходят восстанавливаться.

45+2. Лингард с подбора дал выше.

45+2. Кинтеро метров с 22-х. Пикфорд на месте.

45. Кейн метров с 25 пробил. Мимо.

42. Триппьер неточно пробил со штрафного.

41. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Барриос карточку получил.

40. Потасовка на поле. Хендерсон, мол, получил в челюсть. И началось...

37. Ничего не получается у команд в атаке. Защита полностью переигрывает.

33. Кинтеро из-за штрафной очень неточно пробил.

31. Брак в передачах у соперников зашкаливает.

28. Угловой был у Англии. Защитники спокойно сняли.

23. Кажется, еще ни одного удара в створ не было у нас.

20. Перетягивание каната какое-то на поле.

16. Ух. Кейн достал подачу Триппьера, но пробил чуть выше.

15. Колумбийцы сейчас перешли на половину поля соперника.

12. Мина насел конкретно на Стерлинга. Как на коне колумбиец был.

9. А сейчас у нас скорости значительно выросли. Убегали в контратаку колумбийцы, но англичане успели вернуться.

7. Хамес не сыграет сегодня. Вообще.

6. Янг со штрафного пробивал. Оспина отбил.

4. Достаточно спокойное начало у нас.

МАТЧ НАЧАЛСЯ. Колумбийцы разыграли с центра поля.

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Футболисты уже на зеленом газоне. Гимны играют.

10 МИНУТ ДО МАТЧА. А Хамес-то в запасе!!!

11 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды уже готовы выйти на поле.

20 МИНУТ ДО МАТЧА. Закончили команды разминку в Москве.

40 МИНУТ ДО МАТЧА. Пока мы ждем старта матча из Киева пришла шокирующая новость... У знаменитого украинского боксера умер сын. Кошмар. Наши соболезнования Денису.

60 МИНУТ ДО МАТЧА. Стартовые составы принесли.

75 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды прибыли на арену.

90 МИНУТ ДО МАТЧА. Англичане фавориты, но у Колумбии прекрасный состав: Хамес, Фалькао, Куадрадо, Муриэль... Непросто будет "львам".

3 ЧАСА ДО МАТЧА. Добрый вечер, любители футбола. Мегафайт англичан и колумбийцев нас ждет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Россия – Испания произошло историческое событие мирового футбола.