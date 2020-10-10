Футболист сборной Колумбии и "Байера" Сантьяго Ариас получил страшный перелом голеностопа в матче своей национальной команды против Венесуэлы (3:0).

На 8-й минуте встречи 1-го тура отбора к чемпионату мира 2022 года 28-летний защитник пошел неудачно в стык с соперником. В результате нога оказалась прижата к земле и кость не выдержала веса тела.

Журналист Луис Омар Тапиа опубликовал видео последствия травмы, а также сообщил, что игрок пропустит от 4 до 6 месяцев.

¡Dejando todo en la cancha!



Luxofractura de tobillo, de 4 a 6 meses fuera de las canchas.



Pronta recuperación para Santiago Arias, cuando apenas comenzaba su sueño en la Bundesliga... pic.twitter.com/KHRrWnq2B4 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 10, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее защитник "Динамо" получил серьезную травму и вылетел на полгода. На 46-й минуте 25-летний футболист упал и не смог самостоятельно покинуть поле. Его вынесли на руках одноклубники.