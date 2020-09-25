Футбольный клуб "Колос" из села Ковалевка, Васильковского района, Киевской области, в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы проиграл в дополнительное время хорватской "Риеке" и вылетел из турнира.

Поединок на залитом дождем поле стадиона "Руевица" завершился со счетом 2:0. На данном этапе победитель пары определялся в одном матче.

Хозяева с первых минут захватили инициативу. Команда Симона Рожмана полностью контролировала мяч, позволив украинцам за стартовые 8 минут организовать единственную атака.

"Риека" атаковала как и через фланги, так и прорываясь по центру. Волынец отпахивал по полной, раз за разом спасая команду. За 17 минут хорваты подали четыре угловых.

Лишь к 31-й минуте "Колосу" удалось немного выровнять игру. Все чаще команда Руслана Костышина стала подбираться к воротам соперника.

Чем ближе был конец первого тайма, тем существеннее было игровое преимущество украинцев, которые на 44-й минуте упустили самый реальный шанс открыть счет.

Вторая половина началась на встречных курсах. Наши соотечественники ничуть не уступали оппонентам, огрызаясь контратаками. Ближе к концу основного времени "Риека" стала наращивать свое давление на ворота "Колоса". Хорваты активно загружали подачами с флангов в штрафную, результатом чего стали постоянные угловые.

В концовке основного времени "Риека" устроила настоящий штурм, пытаясь не переводить встречу в экстра-таймы.

На 102-й минуте после розыгрыша стандарта "Риека" забила победный гол.

Украинцы пытались отыграться, но сильный ливень превратил газон в одно сплошное болото, нивелировав все техническое преимущество наших футболистов. Вместо этого нелепая ошибка Волынця привела ко второму пропущенному мячу – 2:0.

В параллельном матче "Десна" уступила на выезде немецкому "Вольфсбургу" (0:2).

Игра проходила в одну калитку и без шансов для клуба из Чернигова. "Вольфсбург" уверенно действовал на всех участках поля и уже на 16-й минуте открыл счет. В середине первого тайма подопечным Рябоконя удалось немного отодвинуть игру от своих ворот, но на рисунке игры это не отразилось.

На 60-й минуте у "Десны" за грубую игру вторую желтую карточку получил Йоонас Тамм.

Оставшись в меньшинстве украинская команда ничего не смогла противопоставить немцам, пропустив второй гол на последних секундах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября "Колос" во втором квалификационном раунде ЛЕ сенсационно обыграл "Арис".

Дебютный поединок украинцев в еврокубках прошел в Греции и завершился со счетом 1:2.