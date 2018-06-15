МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

"Колхоз!" Сборную России поставили на место после победы в матче-открытии ЧМ-2018

3.8тЧитать новость на украинском

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев признался, что не разделяет эйфории болельщиков российской национальной команды от победы в матче-открытии ЧМ-2018 по футболу. По словам уроженца Луганска, соперник хозяев мундиаля Саудовская Аравия показал крайне слабый уровень.

"До матча я не мог поверить, что мы забьем аж пять голов. Но когда увидел, что из себя представляют гости… До счета 2:0 думал, что это команда уровня "Тамбова", "Балтики" и так далее. Мне кажется, даже "Факел", который по спортивному принципу покинул Футбольную национальную лигу, справился бы с Аравией. Ну просто колхоз!" – цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".

Новости
Выхода не было: названа причина показа ЧМ-2018 в Украине

Напомним, сборная России разбила команду Саудовской Аравии в стартовом матче ЧМ-2018 со счетом – 5:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард сборной России Артем Дзюба разразился фонтаном эмоций от победы на ЧМ-2018.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Объекты
сборная России по футболусборная Саудовской Аравии по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
25
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги