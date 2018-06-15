"Колхоз!" Сборную России поставили на место после победы в матче-открытии ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев признался, что не разделяет эйфории болельщиков российской национальной команды от победы в матче-открытии ЧМ-2018 по футболу. По словам уроженца Луганска, соперник хозяев мундиаля Саудовская Аравия показал крайне слабый уровень.

"До матча я не мог поверить, что мы забьем аж пять голов. Но когда увидел, что из себя представляют гости… До счета 2:0 думал, что это команда уровня "Тамбова", "Балтики" и так далее. Мне кажется, даже "Факел", который по спортивному принципу покинул Футбольную национальную лигу, справился бы с Аравией. Ну просто колхоз!" – цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".

Напомним, сборная России разбила команду Саудовской Аравии в стартовом матче ЧМ-2018 со счетом – 5:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард сборной России Артем Дзюба разразился фонтаном эмоций от победы на ЧМ-2018.