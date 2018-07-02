Кокошникообразные: российские болельщики с хот-догами насмешили сеть и стали мэмом

Компания российских болельщиков в кокошниках, которые во время матча Россиия — Испания поедали хот-доги, повеселила пользователей сети и фото со стадиона уже стало мэмом.

В интернете отмечают непривычное спокойствие фанов. Создается впечатление, что они пришли на стадион поесть хот-догов и матч их совсем не интересует.

Пошла 252 минута этого увлекательного матча pic.twitter.com/aIdp1p5BZX — Федор Иваница (@FedIvanica) 1 июля 2018 г.

Пользователи сети высмеяли компанию в кокошниках.

"Добавочное время — добавочное питание". "Русское секретное оружие", "Причем им люто нас*ать на игру)", "Это сироты! Тяжелое наследие лихих девяностых!", "Стандарты русской красоты", - пишут комментаторы.

Болельщиками оказались дизайнер Инна Каленская, редактор Дмитрий Гнатюк и их племянник, владелец бара Юрий Гнатюк, которые теперь называют себя "мэмасиками", передает телеканал "Дождь".

Они рассказали, что посетили уже не один матч и теперь убедились, что "сосиски приносят победу".

Российские болельщики усилиями пользователей сети стали мэмами.

Друзья, я вижу, что вам понравилось. Вот еще тогда ловите :) pic.twitter.com/PjiPcmndiD — Сергей Наумович (@sergonaumovich) 1 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России в 1/8 ЧМ-2018 сенсационно выиграла у сборной Испании по пенальти со счетом 4:3.

Некоторые пользователи сети не разделили радости болельщиков, напомнив о поднятии тарифов на ЖКХ и пенсионного возраста, а также вступления в силу так называемого "пакета Яровой".

Перед матчем россияне в сети массово давали нелепые обещания на случай победы РФ над Испанией.