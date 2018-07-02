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Чемпионат мира 2018
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Кокошникообразные: российские болельщики с хот-догами насмешили сеть и стали мэмом

6.3тЧитать новость на украинском

Компания российских болельщиков в кокошниках, которые во время матча Россиия — Испания поедали хот-доги, повеселила пользователей сети и фото со стадиона уже стало мэмом.

В интернете отмечают непривычное спокойствие фанов. Создается впечатление, что они пришли на стадион поесть хот-догов и матч их совсем не интересует.

Пользователи сети высмеяли компанию в кокошниках.

"Добавочное время — добавочное питание". "Русское секретное оружие", "Причем им люто нас*ать на игру)", "Это сироты! Тяжелое наследие лихих девяностых!", "Стандарты русской красоты", - пишут комментаторы.

Болельщиками оказались дизайнер Инна Каленская, редактор Дмитрий Гнатюк и их племянник, владелец бара Юрий Гнатюк, которые теперь называют себя "мэмасиками", передает телеканал "Дождь".

Они рассказали, что посетили уже не один матч и теперь убедились, что "сосиски приносят победу".

Российские болельщики усилиями пользователей сети стали мэмами.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России в 1/8 ЧМ-2018 сенсационно выиграла у сборной Испании по пенальти со счетом 4:3.

Некоторые пользователи сети не разделили радости болельщиков, напомнив о поднятии тарифов на ЖКХ и пенсионного возраста, а также вступления в силу так называемого "пакета Яровой".

Перед матчем россияне в сети массово давали нелепые обещания на случай победы РФ над Испанией.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
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Kozeyko Irina
Kozeyko Irina
У них.то Порошенко посылает мощные сигналы и вся Россия в ужасе,то ещё какая то ерунда,а то что ..сами в сети истерят,а потом выдают это за весь мир с ними..?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну а что ещё остаётся делать скачущей биомассе? На ЧМ не попали, Россия не проиграла. Самая гадкая и завистливая нация, это нация нерабов.
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