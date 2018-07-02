Кокошникообразные: российские болельщики с хот-догами насмешили сеть и стали мэмом

Компания российских болельщиков в кокошниках, которые во время матча Россиия — Испания поедали хот-доги, повеселила пользователей сети и фото со стадиона уже стало мэмом.
В интернете отмечают непривычное спокойствие фанов. Создается впечатление, что они пришли на стадион поесть хот-догов и матч их совсем не интересует.
Лучшие! pic.twitter.com/dpL1uNp3Ze— Vadim Preslitsky (@prevaleo) 1 июля 2018 г.
Игра игрой, а обед по расписанию. pic.twitter.com/1zop55NY51— Wylsacom (@wylsacom) 1 июля 2018 г.
Кровь из глаз pic.twitter.com/k2GPEm6Ovr— Крымская Зима (@Wintercrim) 1 июля 2018 г.
#безмятежность pic.twitter.com/3xC4jNhEXi— Lida Vasilevskaya (@Vasilevskaya_RT) 1 июля 2018 г.
Пошла 252 минута этого увлекательного матча pic.twitter.com/aIdp1p5BZX— Федор Иваница (@FedIvanica) 1 июля 2018 г.
Пользователи сети высмеяли компанию в кокошниках.
"Добавочное время — добавочное питание". "Русское секретное оружие", "Причем им люто нас*ать на игру)", "Это сироты! Тяжелое наследие лихих девяностых!", "Стандарты русской красоты", - пишут комментаторы.
Болельщиками оказались дизайнер Инна Каленская, редактор Дмитрий Гнатюк и их племянник, владелец бара Юрий Гнатюк, которые теперь называют себя "мэмасиками", передает телеканал "Дождь".
Они рассказали, что посетили уже не один матч и теперь убедились, что "сосиски приносят победу".
Российские болельщики усилиями пользователей сети стали мэмами.
Стоп-кадр pic.twitter.com/v26sh66gF3— Сергей Наумович (@sergonaumovich) 1 июля 2018 г.
Друзья, я вижу, что вам понравилось. Вот еще тогда ловите :) pic.twitter.com/PjiPcmndiD— Сергей Наумович (@sergonaumovich) 1 июля 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России в 1/8 ЧМ-2018 сенсационно выиграла у сборной Испании по пенальти со счетом 4:3.
Некоторые пользователи сети не разделили радости болельщиков, напомнив о поднятии тарифов на ЖКХ и пенсионного возраста, а также вступления в силу так называемого "пакета Яровой".
Перед матчем россияне в сети массово давали нелепые обещания на случай победы РФ над Испанией.
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