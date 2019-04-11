Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда: что произошло

В Пресненском суде Москвы, где проходит очередное заседание по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, объявили эвакуацию.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По данным издания, в суд поступил звонок о взрывном устройстве. При этом Кокорина и Мамаева эвакуировали в автозаки лишь спустя 40 минут после объявления тревоги. Интересно, что Павел не хотел покидать здание суда.

Отметим, что 11 апреля в суде проходит допрос потерпевших. После проведения правоохранительными органами всех необходимых проверочных мероприятий суд возобновит свою работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в СМИ была опубликована информация, согласно которой Павел Мамаев и Александр Кокорин содержатся не в Бутырской тюрьме, а находятся под домашним арестом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!