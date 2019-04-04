Кокорин заплакал, услышав приговор суда

Футболист "Зенита" Александр Кокорин заплакал во время речи судьи, которая заявила о продлении ему и другим обвиняемым по делу о хулиганстве и нанесении побоев срока ареста еще на полгода.

Кокорин (слева) и Мамаев

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновников в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, и тот получил сотрясение мозга.

11 октября Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева. Позже бывший зэк рассказал, что ждет знаменитых спортсменов в тюрьме.

Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.

6 февраля, во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла, разрыдалась мать спортсмена.

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