Кокорин высказался про "наших братьев из Украины"

Максим Богданов Футбол 13:51, 13.06.2020 Обновлено: 14:18, 13.06.2020

Форвард "Сочи" Александр Кокорин заявил, что очень скучает по матчами между сборными России и Украины.

По словам скандального футболиста, раньше на сборах были суперигры между российскими и украинскими командами.

"Хочу чтобы, как раньше. Сейчас это все перестало происходить, понятно из-за чего. У людей свои игры и тактики, а при чем тут ребята? У нас отношения к нашим братьям никогда не поменяется. Надеюсь, что в скором будущем это все возобновится. Я сам вырос в Белгородской области", – заявил Александр в эфире Youtubе-канала "Кент".

По словам Кокорина, он бы с удовольствием принял участие в гипотетической игре Россия - Украина на Евро-2020 и забил бы из-под Ярослава Ракицкого.

"Как я сыграл бы в таком матче? Я из-под Рака успел бы что-то заковырять", – подытожил 29-летний экс-нападающий сборной России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября Кокорин и его друг Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Футболисты отбывали наказание после того, как в октябре 2018-го стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.

Позже стало известно, что ГИБДД присудила Кокорину штрафы почти на 30 тысяч рублей (около 450 долларов) за время, которое он провел в тюрьме.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Затмение 21 июня вызовет "энерготрясение": как обратить вред в пользу

В Украине побит новый рекорд зараженных коронавирусом за сутки: статистика Минздрава на 13 июня

"Хотят вернуть коррупцию": образовательный омбудсмен заявил, что в Украине готовится полная отмена ВНО

К взятке руководителям НАБУ и САП могли быть причастны работники Офиса генпрокурора

"Плати за каждый шаг и ешь наживку вместо котлет": киевлянка рассказала об ужасах Института пульмонологии