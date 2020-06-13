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13 июня • обновлено в 14:19
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Кокорин высказался про "наших братьев из Украины"

3.1т
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Форвард "Сочи" Александр Кокорин заявил, что очень скучает по матчами между сборными России и Украины.

По словам скандального футболиста, раньше на сборах были суперигры между российскими и украинскими командами.

"Хочу чтобы, как раньше. Сейчас это все перестало происходить, понятно из-за чего. У людей свои игры и тактики, а при чем тут ребята? У нас отношения к нашим братьям никогда не поменяется. Надеюсь, что в скором будущем это все возобновится. Я сам вырос в Белгородской области", – заявил Александр в эфире Youtubе-канала "Кент".

По словам Кокорина, он бы с удовольствием принял участие в гипотетической игре Россия - Украина на Евро-2020 и забил бы из-под Ярослава Ракицкого.

"Как я сыграл бы в таком матче? Я из-под Рака успел бы что-то заковырять", – подытожил 29-летний экс-нападающий сборной России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября Кокорин и его друг Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Футболисты отбывали наказание после того, как в октябре 2018-го стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.

Позже стало известно, что ГИБДД присудила Кокорину штрафы почти на 30 тысяч рублей (около 450 долларов) за время, которое он провел в тюрьме.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Кокорин Александр Алиев
Теги
сборная России по футболу Сборная Украины по футболу
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