Кокорин рассказал, как его мучают боли в СИЗО

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, находящийся в СИЗО по обвинению в драке, рассказал что испытывает боли в травмированном колене.

Александр Кокорин КП

"Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает. Можно пригласить врача? Спасибо, я об этом даже не знал. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?" - цитирует футболиста "Известия"

Кокорин негативно оценил свою физическую форму

"Она ужасная, потому что я уже три месяца не тренировался. Если 8 февраля отпустят, то за три недели тренировок физическую форму смогу привести в норму. Колено болит. Новый год вообще не отмечал, неважно себя чувствовал – горло болело, насморк, казалось даже, что температура была", – сказал Кокорин.

Новости C матерью Кокорина случилась истерика после приговора в суде

Как сообщал OBOZREVATEL, Кокорин, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, останутся в заключении минимум до 8 февраля. 5 декабря Тверской суд Москвы решил продлить футболистам арест.

Напомним, что 8 октября Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновников в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, и тот получил сотрясение мозга.

11 октября Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева. Позже бывший зэк рассказал, что ждет знаменитых спортсменов в тюрьме.

Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.

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