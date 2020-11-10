Кокорин-младший дал совет Ефремову, как себя вести в колонии

Осужденный по делу о смертельной аварии Михаил Ефремов отправился в колонию в Белгородской области. Уже побывавший там брат футболиста Александра Кокорина Кирилл посоветовал актеру не обманывать и не красть.

По словам Кокорина-младшего, других колоний он не видел, поэтому сравнивать ему не с чем, но общие впечатления у него остались неплохие.

"Среди заключенных есть правила, но они ничем не отличаются от обычных норм поведения: не стоит врать, воровать, материться и так далее. Условия там абсолютно нормальные, как в лагере детском. Там есть где спать, есть где кушать. Матрасов особенных или пуховых подушек там нет. В одной огромной комнате находятся от 20 до 50 человек. Выжить там точно можно, страшного ничего нет", – цитирует Кокорина телеканал 360.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кирилл Кокорин вместе со своим братом Александром и Павлом Мамаевым осенью 2018 года устроил драку в центре Москвы с водителем Виталием Соловчуковым и главой департамента Минпромторга Денисом Паком. Суд отправил спортсменов в колонию. На свободу они вышли досрочно почти через год.

Суд признал Михаила Ефремова виновным по делу о пьяной аварии в центре Москвы. От удара внедорожника артиста погиб водитель фургона. Актера приговорили к восьми годам колонии строгого режима, но после рассмотрения апелляции срок уменьшили до 7,5 года.