Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы: все подробности

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев во вторник, 17 сентября, вышли на свободу после того, как отбыли срок за разбойные нападения.

Адвокатам спортсменов удалось добиться условно-досрочного освобождения из исправительной колонии-4 Белгородской области.

#КокоринМамаев Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев вышли на свободу pic.twitter.com/p3YkzcZrQT — СЭ Футбол (@se_football) 17 сентября 2019 г.

Встречать игроков приехали их родственники, а также десятки журналистов. При этом не обошлось без инцидента. Отчим Кокорина, находясь за рулем "Гелентвагена", умудрился наехать на ногу одному из представителей СМИ.

Сразу после освобождения Кокорин и Мамаев сели в авто и уехали.

Отметим, что футболисты провели в колонии, куда были отправлены 4 июля, 60 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Александра Кокорина и Павла Мамаева признали виновными в избиении чиновника Минпромторга РФ и водителя журналистки "Первого канала". Форварду "Зенита" дали полтора года тюрьмы, а его другу – один год и пять месяцев.

8 октября 2018-го Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновника в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.

Футболисты обвинялись по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозило до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.

6 февраля, во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла, разрыдалась мать спортсмена.

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