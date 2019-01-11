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Кокорин и Мамаев стали героями русского шансона

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Скандальным российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву уже начали посвящать песни.

Популярная группа "Бутырка", работающая в жанрах русский шансон, блатная песня и городской романс, выложила в сеть свое произведение, где в тексте музыканты пожелали футболистам поскорее выйти на свободу, отметив, что "без драки пьянка не удалась".

Напомним, что Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО "Бутырка" с октября 2018 года. Они арестованы за избиение трех человек и обвиняются по двум уголовным статьям — о побоях и хулиганстве.

В декабре арест футболистов был продлен до 8 февраля 2019 года. Отметим, что футболисты частично признали свою вину и предлагали компенсировать ущерб пострадавшим. Сторона Мамаева отрицает его участие во втором избиении, из-за которого заведено дело о хулиганстве.

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''Пора прекращать'': над Кокориным и Мамаевым издеваются в тюрьме

Как сообщал OBOZREVATEL, похоже, скандальная история с участием футболистов сборной РоссииАлександра Кокорина и Павла Мамаева закончится тюремным сроком. Такой вывод можно сделать из заявления пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которое он озвучил на встрече со студентами Московского института международных отношений.

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Персоны
Александр КокоринПавел Мамаев
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Нас на свете два громилы. Гоп-тири-тири-бумбия! Один - я, другой - Гаврила. Гоп-тири-тири-бумбия! Друг на друга мы похожи. Гоп-тири-тири-бумбия! Как две туфли с одной кожи. Гоп-тири-тири-бумбия!
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