Кокорин и Мамаев дали первый комментарий после УДО, вспомнив о Кадырове

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев дали первое интервью после того, как их ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии было удовлетворено.
Александр Кокорин во время матча в тюрьме
Пресс-бюро ФСИН России
Игроки оценили предложение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который позвал их играть за грозненский "Ахмат". Кокорин и Мамаев поблагодарили политика за приглашение, а также напомнили, что он был одним из немногих, кто поддержал их. Однако, по словам футболистов, дальнейшие решения о своей карьере они будут принимать, исходя из позиции своих клубов — "Зенита" и "Краснодара".
Также игроки вспомнили о поддержке со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского и президента "Урала" Григория Иванова.
"Два человека, которые не побоялись ничего, сказали спокойно, что, да, ребята оступились, ошиблись, но ничего страшного, мы готовы их взять", — сказал Мамаев о Кадырове и Иванове.
Спортсмены смогут выйти из колонии, в которой они находились с 4 июля, через десять дней после принятия решения об УДО. 2 сентября заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев получили положительную характеристику для ходатайства об УДО, которое они подали в августе. По его мнению, Кокорин и Мамаев пропагандировали в колонии здоровый образ жизни.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александра Кокорина и Павла Мамаева признали виновными в избиении чиновника Минпромторга РФ и водителя журналистки "Первого канала". Форварду "Зенита" дали полтора года тюрьмы, а его другу – один год и пять месяцев.
8 октября 2018-го Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновника в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.
Футболисты обвинялись по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозило до 7 лет лишения свободы.
11 октября Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева. Позже бывший зэк рассказал, что ждет знаменитых спортсменов в тюрьме.
Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.
6 февраля, во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла, разрыдалась мать спортсмена.
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