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8 сентября • обновлено в 11:15
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Кокорин и Мамаев дали первый комментарий после УДО, вспомнив о Кадырове

7.1т Читать материал на украинском

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев дали первое интервью после того, как их ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии было удовлетворено.

Александр Кокорин во время матча в тюрьме

Александр Кокорин во время матча в тюрьме

Пресс-бюро ФСИН России

Игроки оценили предложение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который позвал их играть за грозненский "Ахмат". Кокорин и Мамаев поблагодарили политика за приглашение, а также напомнили, что он был одним из немногих, кто поддержал их. Однако, по словам футболистов, дальнейшие решения о своей карьере они будут принимать, исходя из позиции своих клубов — "Зенита" и "Краснодара".

Также игроки вспомнили о поддержке со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского и президента "Урала" Григория Иванова.

"Два человека, которые не побоялись ничего, сказали спокойно, что, да, ребята оступились, ошиблись, но ничего страшного, мы готовы их взять", — сказал Мамаев о Кадырове и Иванове.

Спортсмены смогут выйти из колонии, в которой они находились с 4 июля, через десять дней после принятия решения об УДО. 2 сентября заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев получили положительную характеристику для ходатайства об УДО, которое они подали в августе. По его мнению, Кокорин и Мамаев пропагандировали в колонии здоровый образ жизни.

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Персоны
Павел Мамаев Александр Кокорин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Харченко Александр
Харченко Александр
Как же это трогательно - подонок кабздыров поддержал и предложил приютить двоих отморозков, и чмОшников.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бедные несчастные алкоголики и гопники)))
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